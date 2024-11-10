كيف يؤثر تناول الفراولة والفستق على صحة القلب والعين؟

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة كاليفورنيا أن تناول الفراولة قد يسهم في خفض مستويات الكوليسترول السيئ وتقليل الالتهابات، كما يحسن الفستق صحة العينين، وفق ما كشف موقع Yahoo.

وأوضحت الدراسة أن تناول كوب إلى أربعة أكواب من الفراولة يوميا يمكن أن يسهم في خفض مستويات الكوليسترول السيئ وتقليل الالتهاب أيضا.

الفستق وصحة العين

كما تناول 60 جرام من الفستق يوميا يزيد من كثافة الصبغة البقعية الضوئية التي تحمي العينين من الضوء الأزرق والأضرار المرتبطة بالتقدم في العمر ويمنح الجسم الألياف والبروتين والبوتاسيوم وغيرها من المركبات الصحية المفيدة للقلب مثل مضادات الأكسدة.

عصير التوت البري

يقاوم نزلات البرد ويحسن صحة الأمعاء ويحرق الدهون ويخفض السكر في الدم، وذلك بفضل احتوائه على مادة الأنثوسيانين، وهو نوع من الفلافونويد له فوائد صحية معروفة ضد الأمراض المرتبطة بالسمنة.

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