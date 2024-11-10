ما تأثير التوت الأزرق على الضغط والسكر؟

التوت الأزرق من الأطعمة الصحية المفيدة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف؟

وكشف موقع " Surrey Live" تأثير تناول التوت الأزرق على الضغط والسكر.

التوت الأزرق يمكن أن يحسن ضغط الدم ووظيفة بطانة الأوعية الدموية ويحمي من تصلب الشرايين.

كما أن التوت الأزرق يحسن الجلوكوز ومستويات الأنسولين ومرونة الجلد ويقلل من خشونة الجلد ويحسن التعلم والذاكرة والوظيفة التنفيذية.

وتناول التوت الأزرق باستمرار قد يحمي من التدهور المعرفي والخرف.

كما أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة ونمط الحياة الصحي قد يسهم في تقليل آثار الشيخوخة المعرفية والذاكرة.

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