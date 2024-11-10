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مكون في الفلفل الحار يحمي من سرطان خطير- مفاجأة

09:02 ص الأحد 10 نوفمبر 2024

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كشفت دراسة جديدة أن الكابسيسين المركب المسؤول عن المذاق الحار والموجود في الفلفل له تأثير مضاد للأورام في خلايا "ورم المتوسطة"، وهو نوع نادر للغاية من السرطان يصعب علاجه.

و"ورم المتوسطة" هو سرطان عدواني للغاية يرتبط عادة بالتعرض للأسبست، وهو معدن يستخدم في مجال البناء وتسقيف المنازل والعوازل الداخلية والخارجية، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".

ويتطور ورم المتوسطة من الطبقة الرقيقة من الأنسجة التي تغطي العديد من الأعضاء الداخلية وتعد المنطقة الأكثر إصابة هي بطانة الرئتين وجدار الصدر.

وأظهر الباحثون في الدراسة أنه يمكن علاج سلالات خلايا ورم المتوسطة المختلفة بالكابسيسين الذي يثبط العديد من المعايير البيولوجية للتحول، بمعنى أنه تمكن من إيقاف أو تقليل بعض العمليات البيولوجية.

ودعمت هذه النتائج التأثير المضاد للأورام للكابسيسين على خلايا ورم المتوسطة المقاومة للسيسبلاتين (دواء مضاد للأورام السرطانية يستعمل في العلاج الكيميائي)، ما يشير إلى أنه قد يعزز العلاج عن طريق تقليل مقاومة السيسبلاتين.

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الفلفل الحار فوائد الفلفل الحار مركب الكابسيسين ورم المتوسطة
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