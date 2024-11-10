أفضل 5 أطعمة غنية بالمغنيسيوم.. أبرزها المكسرات

يؤدي المغنيسيوم دورا حيويا في جسم الإنسان، وقد يسهم في تقوية العضلات والأعصاب وخفض ضغط الدم وإمداد الجسم بالطاقة والوقاية من الالتهابات وتحسين التمثيل الغذائي.

وفيما يلي 5 أطعمة غنية بالمغنيسيوم، وفق ما كشفت مجلة "Vogue".

1. الشوكولاتة الداكنة

تحتوي على المغنسيوم والحديد والزنك والنحاس والفوسفور، ما يسهم في تقليل أمراض القلب والأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، وتحسين وظائف المخ والحالة المزاجية وفقدان الوزن.

2. الأفوكادو

يسهم في علاج ارتفاع نسبة الكوليسترول وضغط الدم، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والدماغ والعظام، وذلك بفضل احتوائه على الدهون والألياف والفيتامينات.

3. المكسرات

غنية بالمغنيسيوم ومضادات الأكسدة والألياف والبروتينات، لذا فهي تؤدي دورا في الوقاية من أمراض القلب وتنظيم نسبة السكر في الدم والتحكم في الوزن وصحة العين.

4. البقوليات

مليئة بالمغنيسيوم والألياف وفيتامينات B والحديد والنحاس والزنك والفوسفور، ما يساعد على تحسين الهضم وتعزيز صحة القلب وتقليل تلف الخلايا.

5. الخضروات الورقية

تناول الخضروات الورقية يوميا يوفر العناصر الغذائية مثل الألياف ويمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

اقرأ أيضا:

مشروب قد يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكري وضغط الدم

طفل يصاب بالعمى الدائم بسبب تناول الوجبات السريعة- ما القصة؟

خطر وشديد الانحدار.. ما قصة أعلى جسر في العالم؟- 15 صورة

رجل يجلس على صندوق ألعاب نارية والنهاية صادمة.. لن تتوقع ما حدث له

تفسير صادم لـ حلم السقوط من مكان عال.. لن تتوقعه