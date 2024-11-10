كيف يؤثر تناول فيتامين سي على نزلات البرد؟

قد يسهم تناول فيتامين سي في تقوية المناعة والتئام الجروح وحماية المفاصل وتكوين الكولاجين وحماية الخلايا ضد ما يسمى بالجذور الحرة، والتي يتم إنتاجها عندما يتعرض الجسم لمسببات السرطان، مثل دخان السجائر وأشعة الشمس.

وبالرغم من ذلك فإن تناول جرعات إضافية من فيتامين سي يمكن أن يمنع نزلات البرد الشائعة بشكل فعال، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وفي حين لا ينتج الجسم فيتامين سي بمفرده، ولا يقوم بتخزينه هناك الكثير مما نأكله يوميا يحتوي عليه.

ولا تقتصر مصادر فيتامين سي على الحمضيات كالبرتقال واليوسفي، ولكن يحتوي الفلفل الحلو على ثلاثة أضعاف كمية فيتامين سي الموجودة في البرتقال.

ويوجد الفيتامين بكميات جيدة في أطعمة مثل: البطاطس، والسبانخ، والطماطم، والتوت وغيرها من الفواكه والخضروات ذات الألوان الزاهية.

ولضمان الحصول على الجرعة الكافية من فيتامين سي، تنصح التوصيات الغذائية بتناول حصتين من الخضروات وحصتين من الفاكهة يومياً كحد أدنى، ويضمن ذلك حصول الجسم على احتياجاته من فيتامينات ومعادن متعددة.

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