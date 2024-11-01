عادة أسبوعية تحمي من الخرف.. اتبعها فورا

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من كولومبيا وتشيلي وغلاسكو أن ممارسة الرياضة في نهاية الأسبوع قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بالخرف.

وحلل الباحثون بيانات استطلاعية تشمل ردود أكثر من 10 ألف شخص.

وفي الاستطلاع الأول، سُئل المشاركون عن عاداتهم الرياضية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتم تقسيم المشاركين إلى 4 مجموعات: مجموعة غير نشيطة ومجموعة تمارس الرياضة في عطلات نهاية الأسبوع وأخرى تمارس الرياضة بانتظام (3 مرات أو أكثر في الأسبوع) ومجموعة تضم الممارسين المنتظمين للرياضة.

وفي الاستطلاع الثاني، استخدم الباحثون اختبار الحالة العقلية لتقييم وظائف الإدراك لدى المشاركين.

وكشفت الدراسة أن خطر الإصابة بالخرف انخفض بنسبة 15% بين الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في أجازة نهاية الأسبوع مقارنة بـ10% بين أولئك الذين يمارسونها بانتظام.

وتوصلت الدراسة أن حوالي 10% من حالات الخرف الخفيف يمكن الوقاية منها إذا شارك جميع البالغين في منتصف العمر في النشاط الرياضي مرة أو مرتين أسبوعيا أو أكثر.

كما أن ممارسة الرياضة يمكن أن تقلل خطر الوفاة نتيجة أي سبب صحي بنسبة 30% خلال 4 سنوات بعد تشخيص الخرف.

وأشارت أيضا أن ممارسة النشاط البدني لمرة أو مرتين خلال أجازة نهاية الأسبوع، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأكثر من 200 مرض.

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