prostestcancer

إعلان

عادة أسبوعية تحمي من الخرف.. اتبعها فورا

10:00 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024

صورة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من كولومبيا وتشيلي وغلاسكو أن ممارسة الرياضة في نهاية الأسبوع قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بالخرف.

وحلل الباحثون بيانات استطلاعية تشمل ردود أكثر من 10 ألف شخص.

وفي الاستطلاع الأول، سُئل المشاركون عن عاداتهم الرياضية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتم تقسيم المشاركين إلى 4 مجموعات: مجموعة غير نشيطة ومجموعة تمارس الرياضة في عطلات نهاية الأسبوع وأخرى تمارس الرياضة بانتظام (3 مرات أو أكثر في الأسبوع) ومجموعة تضم الممارسين المنتظمين للرياضة.

وفي الاستطلاع الثاني، استخدم الباحثون اختبار الحالة العقلية لتقييم وظائف الإدراك لدى المشاركين.

وكشفت الدراسة أن خطر الإصابة بالخرف انخفض بنسبة 15% بين الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في أجازة نهاية الأسبوع مقارنة بـ10% بين أولئك الذين يمارسونها بانتظام.

وتوصلت الدراسة أن حوالي 10% من حالات الخرف الخفيف يمكن الوقاية منها إذا شارك جميع البالغين في منتصف العمر في النشاط الرياضي مرة أو مرتين أسبوعيا أو أكثر.

كما أن ممارسة الرياضة يمكن أن تقلل خطر الوفاة نتيجة أي سبب صحي بنسبة 30% خلال 4 سنوات بعد تشخيص الخرف.

وأشارت أيضا أن ممارسة النشاط البدني لمرة أو مرتين خلال أجازة نهاية الأسبوع، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأكثر من 200 مرض.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع .. هذا ما يفعله البرتقال بمستويات السكر في الدم

نوع خضروات يخفض نسبة السكر في الدم بنسبة 50%

20 صورة لـ أكثر أماكن ممنوع زيارتها حول العالم

حظ سيء ونحس.. 3 أبراج في مآزق الفترة القادمة

هذه الدولة ينبش سكانها قبور أجدادهم.. لن تتخيل السبب

الخرف أعراض الخرف ممارسة الرياضة فوائد ممارسة الرياضة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)