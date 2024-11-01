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ما العلاقة بين ارتجاع حمض المريء وارتفاع ضغط الدم؟

02:00 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024

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كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة جيانغشي في الصين وجود علاقة بين مرض الارتجاع المعدي المريئي وارتفاع ضغط الدم.

ومرض الارتجاع المعدي المريئي هو حالة يتدفق فيها حمض المعدة بشكل متكرر إلى أنبوب المريء الذي يربط الفم والمعدة، ما يؤدي إلى تهيج بطانة المريء، وفقا لموقع "هيلث داي".

ويمكن لمعظم الأشخاص حل هذه المشكلة من خلال اتباع تغييرات نمط الحياة وتناول بعض الأدوية، وقد تحتاج بعض الحالات النادرة إلى جراحة.

وقام الباحصون بالتحقيق في العلاقة بين مرض الارتجاع المعدي المريئي وارتفاع ضغط الدم.

وقدمت الدراسة منظورا آخر لعوامل الخطر التي تؤدي إلى تطور ارتفاع ضغط الدم.

وأوضحت الدراسة إن التشخيص والعلاج في الوقت المناسب لمرض الارتجاع المعدي المريئي يمكن أن يقلل من تطور ارتفاع ضغط الدم.

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ارتفاع ضغط الدم ارتجاع حمض المريء تهيج بطانة المريء
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