لن تتخيل فوائد الموز.. حبة واحدة في اليوم تحميك من هذا المرض

كتبت- نرمين ضيف الله:

الموز ثمرة غنية بالألياف الغذائية وتحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي تعزز صحة الجسم.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الموز يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم مثل فيتامين ب6 والبوتاسيوم، وهما عاملان مهمان لصحة القلب.

وأضافت "عبدالوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن الموز غني بالألياف والحديد، وهو عنصر أساسي في تكوين خلايا الدم الحمراء، التي تنقل الأكسجين في الجسم، وتناول ثمرة من الموز يوميًا يساهم في تحسين حالات فقر الدم ونقص الحديد.

كما قدمت عدة فوائد أخرى للموز، ومنها:

- مصدر جيد للطاقة.

- تحسين عملية الهضم.

- الوقاية من الإمساك.

- تنظيم ضغط الدم.

- تحسين المزاج.

- تعزيز صحة العظام.

ونصحت بعدم الإفراط في تناول الموز، وتجنب تناول أكثر من موزة واحدة يوميًا، خاصة للأشخاص الذين قد يعانون من حساسية تجاهه.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع .. هذا ما يفعله البرتقال بمستويات السكر في الدم

نوع خضروات يخفض نسبة السكر في الدم بنسبة 50%

20 صورة لـ أكثر أماكن ممنوع زيارتها حول العالم

حظ سيء ونحس.. 3 أبراج في مآزق الفترة القادمة

هذه الدولة ينبش سكانها قبور أجدادهم.. لن تتخيل السبب