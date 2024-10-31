احذر.. تناول هذا الطعام على الريق قد يسبب لك جلطة

كتب – سيد متولي:

حذّر خبراء من أن مكونًا شائعًا في وجبة الإفطار قد يكون خطرًا إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول.

وبحسب صحيفة "إكسبريس"، فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول يعني وجود كمية كبيرة جدًا من هذه المادة الدهنية في الدم، والتي قد تتراكم بمرور الوقت في الشرايين، ما يسبب انسدادات.

وفي بعض الحالات، تنفصل هذه الترسبات، وتؤدي إلى سكتة دماغية أو نوبة قلبية إذا انتقلت إلى الدماغ أو القلب.

لذلك من الضروري الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الجسم عند المستوى الصحي، ويشمل هذا توخي الحذر في اختيار نظامك الغذائي، مع تناول بعض الأطعمة المحددة التي من المعروف أنها ترفع مستوى الكوليسترول.

والدهون المشبعة هي واحدة من أسوأ الأسباب عندما يتعلق الأمر بالكوليسترول، ونتيجة لذلك، تحث الهيئات الصحية الناس على إبقاء تناولهم للدهون المشبعة عند الحد الأدنى- وخاصة إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع الكوليسترول.

ولكن ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها؟، تحتوي العديد من الأطعمة على الدهون المشبعة، وخاصة الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والزبدة ومنتجات الألبان.

وبشكل أكثر تحديدًا، قال خبراء في هارفارد هيلث: "ما هي أسوأ الأطعمة التي ترفع مستويات الكوليسترول؟ تشتهر اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية والمخبوزات برفع مستويات الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL)، وهو النوع اللزج الذي يتراكم في جدران الشرايين".

وأضاف الخبراء: "الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة هي التي يجب أن تقلق بشأنها، لأنها يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول لديك وتجعلك تكتسب وزنًا".

مع وضع هذا في الاعتبار، حذر الخبراء من أحد أطعمة الإفطار الشعبية، وهو السجق، من اللحوم المصنعة، في مقال بعنوان "أطعمة لا يجب تناولها إذا كان لديك نسبة عالية من الكوليسترول"، نصح خبراء الصحة في جامعة هارفارد الناس بتجنب اللحوم المصنعة، وقالوا إنها عالية الكوليسترول والدهون المشبعة.

ويجب أيضًا تقليل استهلاك اللحوم الحمراء إلى الحد الأدنى قدر الإمكان، وتابعوا: "تحتوي لحوم البقر ولحم الضأن عمومًا على نسبة عالية من الدهون المشبعة، وتحتوي قطع اللحوم مثل الهامبرجر واللحم المشوي على أعلى نسبة من الدهون: "لا يجب عليك تجنب اللحوم تمامًا، تناولها في المناسبات فقط، حدد حجم الحصة الموصى به وهو ثلاث أونصات والتزم بالقطع الأقل دهونًا".

ومن الأفضل استبدال اللحوم بالبروتينات التي تحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة والكوليسترول، مثل الدجاج منزوع الجلد أو صدور الديك الرومي والأسماك والفاصوليا.

ومن الأطعمة الأخرى التي نصح الخبراء بعدم تناولها الأطعمة المقلية مثل أجنحة الدجاج، والمخبوزات مثل البسكويت والكعك والمعجنات.

وعندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي، توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بما يلي للحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة.

حاول تناول المزيد من الطعام:

الأسماك الزيتية، مثل الماكريل والسلمون

الأرز البني

المكسرات والبذور

الفواكه والخضروات.

حاول أن تأكل أقل:

فطائر اللحوم والنقانق واللحوم الدهنية

الزبدة والسمن

الكريمة والجبن الصلب، مثل جبن الشيدر

الكعك والبسكويت.

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