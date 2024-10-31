ماذا يحدث لك عند تناول الفول بالزيت الحار يوميا؟.. مفاجأة

كتبت- أسماء العمدة:

تناول الفول بالزيت الحار، خاصة كوجبة إفطار، هو عادة متجذرة في العديد من الثقافات، وخاصة في الشرق الأوسط، ولكن ما هي الآثار الصحية الحقيقية لهذا الطبق الشائع؟

وتعليقا على ذلك، قال حازم علي، استشاري التغذية العلاجية، في تصريح لـ"مصراوي" إنّ الفوائد المحتملة لتناول الفول بالزيت الحار يوميًا، تشمل الفوائد الآتية:

مصدر ممتاز للبروتين والألياف

الفول غني بالبروتين الذي يساعد على بناء العضلات والشعور بالشبع، والألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتنظم حركة الأمعاء.

طاقة مستدامة

الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الفول تمد الجسم بالطاقة تدريجيًا، مما يجعلك تشعر بالنشاط والحيوية لفترات أطول.

غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي الفول على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية لصحة الجسم، مثل الحديد والفولات والفيتامينات B.

مضادات الأكسدة

بعض المركبات الموجودة في الفول تمتلك خصائص مضادة للأكسدة، مما يساعد على حماية الخلايا من التلف.

تحسين المزاج

الفول يحتوي على مركبات قد تساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر.

الآثار الجانبية المحتملة عند تناول الفول بالزيت الحار

الإفراط في تناول الفول، خاصة مع الزيت الحار، قد يسبب الانتفاخ والغازات وعسر الهضم لدى بعض الأشخاص.

زيادة الوزن

إذا كنت تتناول كميات كبيرة من الفول بالزيت الحار يوميًا، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن بسبب السعرات الحرارية والدهون الزائدة.

حساسية

بعض الأشخاص قد يكونون حساسين تجاه الفول أو مكوناته، مما يسبب ردود فعل تحسسية.

ارتفاع حمض اليوريك

الأشخاص الذين يعانون من النقرس أو حصوات الكلى يجب أن يتناولوا الفول باعتدال، لأنه قد يزيد من مستوى حمض اليوريك في الدم.

واختتم "علي" بالقول: "لا تعتمد على الفول كمصدر رئيسي للبروتين، بل قم بتنويع مصادر البروتين في نظامك الغذائي، تناول الفول بكميات معتدلة وتجنب الإفراط فيه، استخدم زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو بدلاً من الزيوت المهدرجة".

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