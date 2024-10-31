prostestcancer

إعلان

تجنب ترتيب السرير عند الاستيقاظ من النوم مباشرة .. لهذا السبب

12:00 م الخميس 31 أكتوبر 2024

ترتيب سريرك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

عادة ما يبدأ الأشخاص بترتيب السرير عند الاستيقاظ مباشرة من النوم، دون معرفة تأثير ذلك على الصحة، وفقًا لما ذكره موقع ديلي ميل.


ويؤكد مايرو فيغورا، الطبيب المقيم في لوس أنجلوس، أن المراتب والوسائد قد تتحول إلى "مخازن" لخلايا الجلد البشرية، ما يعزز من نمو عث الغبار.

ويمكن لهذه الحشرات المجهرية، رغم أنها غير ضارة في العادة، أن تسبب الحساسية.

وبحسب فيغورا، فإن ترتيب السرير بشكل جيد يحبس الرطوبة، ما يوفر بيئة مثالية لزيادة عدد عث الغبار. وبالمقابل، فإن ترك السرير دون ترتيب يساعد على تجفيفه مع التهوية الجيدة.


وفي مقطع فيديو على "إنستغرام"، أشار فيغورا إلى أنه "يوجد أكثر من 10 ملايين عث غبار على مرتبة متوسطة. وإذا كانت لديك وسادة عمرها عامين، فإن 10% من وزنها يمكن أن يكون عث الغبار وبرازه".

وعلى الرغم من أن عث الغبار لا يعض ولا ينقل الأمراض، إلا أنه قد يسبب مشاكل صحية للبعض، مثل التهاب الأنف والسعال وجفاف العينين واضطرابات النوم. وقد يعتقد الكثيرون أنهم يعانون من نزلات برد مستمرة، بينما قد يكون عث الغبار هو السبب.

ويُنصح بغسل ملاءات السرير وأغطية الوسائد مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين، والأفضل مرة كل أسبوع.

فوائد غير متوقعة لتناول الفول يوميا.. وهذا تأثيره على العظام


7 أعراض صادمة تكشف سرطانا خطيرا ينتشر بصمت في جسمك.. احذر تجاهلها

طعام أخضر يقضي على سموم الكبد ويحارب السرطان.. احرص على تناوله

8 طرق تطرد السموم من الكلى وتحمي قلبك

عطل مفاجئ في سوبر ماركت يحوّل رجلا عاديا إلى مليونير.. ماذا حدث؟

ترتيب ترتيب السرير تجنب ترتيب السرير عند الاستيقاظ من النوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ماذا يحدث لك عند تناول الفول بالزيت الحار يوميا؟.. مفاجأة

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)