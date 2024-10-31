ما الفرق بين الصداع النصفي والسكتة الدماغية؟.. إليك التفاصيل

د ب أ:

أن أعراض الهالة المصاحبة للصداع النصفي تشبه أعراض السكتة الدماغية، مما يثير القلق للحالات التي تعاني من الصداع باستمرار، وذلك وفقًا لما ذكرته الجمعية الألمانية.

اضطرابات بصرية ولغوية وحسية



وأوضحت الجمعية أن أعراض الهالة المصاحبة للصداع النصفي تتمثل في الآتي:

اضطرابات بصرية مثل ومضات ضوئية ورؤية خطوط متعرجة والرؤية المزدوجة وفقدان المجال البصري

اضطرابات لغوية مثل صعوبة إيجاد الكلمات والكلام غير المفهوم

اضطرابات حسية مثل الوخز والخدر في الذراعين

أعراض تتعلق بالسمع مثل ضعف السمع وطنين الأذن.

وتحدث هذه الاضطرابات أيضاً بعد تعرض الدماغ للتلف، على سبيل المثال، بسبب إصابات الدماغ المؤلمة أو السكتة الدماغية.

الانتشار البطيء للأعراض



وعن كيفية التفرقة بين أعراض هالة الصداع النصفي والسكتة الدماغية، أوضحت الجمعية أن أعراض هالة الصداع النصفي عادة ما تهدأ مع بداية نوبة الصداع النصفي.

كما أن الانتشار البطيء للأعراض العصبية يمثل سمة مميزة لهالة الصداع النصفي، نظراً لأن أعراض السكتة الدماغية تحدث على نحو مفاجىء.

وبالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تتميز السكتة الدماغية بأعراض الشلل على جانب واحد من الجسم.

الهالة ترفع خطر السكتة الدماغية

وعادة ما تكون هالة الصداع النصفي غير ضارة، ولا تسبب أي ضرر للدماغ، ولكن يراعى أن مرضى الصداع النصفي، الذين يعانون من الهالة، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية من الأشخاص الأصحاء.

كما أن بعض العوامل ترفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى مرضى الصداع النصفي، الذين يعانون من الهالة، مثل التدخين وزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وداء السكري وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

ويرتبط تناول حبوب منع الحمل مع هالة الصداع النصفي أيضاً بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

لذا ينبغي لمرضى الصداع النصفي المصاحب بهالة، مراقبة عوامل الخطر الإضافية.

وعلى أية حال، ينبغي لمرضى الصداع النصفي استدعاء الإسعاف فور الاشتباه في الإصابة بسكتة دماغية، نظراً لأن كل دقيقة لها ثمنها في إنقاذ الحياة، وتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على السكتة الدماغية والمتمثلة في الشلل والعجز عن الكلام.

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