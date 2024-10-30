تجنب السكتة الدماغية.. 5 أعشاب تساعد على خفض الكوليسترول المرتفع

كتب – سيد متولي

يكن لبعض الأعشاب أن تساعد على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة في الدم، وبالتالي الحماية من مضاعفات خطيرة مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب.

وبحسب موقع thehealthsite، فإن هناك 5 أعشاب تساعد على خفض الكوليسترول المرتفع، وهي:

الزنجبيل



الزنجبيل عشب قوي يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، مع زيادة الكوليسترول الجيد.

الثوم



الثوم مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية، ويمكنه خفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار مع رفع مستويات النوع الجيد، بسبب مركب الأليسين.

الكركم



مركب الكركمين الموجود به مضاد للالتهابات ومضادات الأكسدة، ويمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول ويحسن صحة القلب.

القرفة



القرفة لديها القدرة على خفض نسبة الكوليسترول الكلي، وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، والدهون الثلاثية مع زيادة نسبة الكوليسترول الحميد.

بذور الكتان



نظرا لأن بذور الكتان غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف القابلة للذوبان، فهي تحسن صحة القلب، وتخفض مستويات الكوليسترول الكلي والضار.





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