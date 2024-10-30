احذر.. أعراض تكشف الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم

كتب – سيد متولي

يحدث الصداع نتيجة أسباب عديدة، لكن هل تعرف أعراضه الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم؟.

وبحسب موقع OnlyMyHealth، يحدث الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، بسبب زيادة الضغط داخل الجمجمة.

أعراض تكشف الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم



ألم شديد أو نابض عادة في مؤخرة الرأس أو الرقبة

يزداد الألم سوءًا مع بذل الجهد أو الإجهاد

حساسية الضوء أو الصوت

الغثيان.

كيف تحارب الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم؟



اتباع نظام غذائي قليل الملح، ويحتوي على نسبة عالية من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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