"حافظ على كليتيك" 3 عادات صحية إلتزم بها صباحا

صحة الكلى أمر بالغ الأهمية، وهناك العديد من العادات التي يمكنك دمجها في روتينك الصباحي للحفاظ عليها وتعزيز وظائفها.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة medicalxpress إليك 3 عادات بسيطة ولكنها فعالة

1- شرب كوب من الماء الدافئ مع الليمون

يساعد الماء الدافئ مع الليمون على تنشيط الجسم وإطلاق السموم، كما أنه يساعد على تنظيم درجة الحموضة في الجسم، مما يدعم صحة الكلى.

الفوائد

يحفز الجهاز الهضمي.

يساعد على تخفيف الالتهابات.

يعزز المناعة.

يساعد على خسارة الوزن.

2- ممارسة تمارين الإطالة الخفيفة

تساعد تمارين الإطالة على تحسين الدورة الدموية، بما في ذلك الدورة الدموية في الكلى. كما أنها تساعد على تخفيف التوتر الذي قد يؤثر سلبًا على صحة الكلى.

الفوائد

زيادة المرونة.

تقليل التوتر العضلي.

تحسين المزاج.

تقليل خطر الإصابة بالإصابات

3- تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة

وجبة الإفطار هي الوجبة الأولى التي تتناولها بعد صيام طويل أثناء النوم، لذا يجب أن تكون غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

الفوائد

تمنحك الطاقة طوال اليوم.

تساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم.

تدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

نصائح مهمة

قلل من تناول الملح

الملح الزائد يزيد من ضغط الدم ويضع ضغطًا على الكلى.

اشرب الكثير من الماء

الماء يساعد الكلى على طرد السموم من الجسم.

مارس الرياضة بانتظام

الرياضة تساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

حافظ على وزن صحي

السمنة تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى.

تجنب التدخين

التدخين يضر بالكلى والأوعية الدموية.

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