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ماذا يحدث عند وضع ملعقة من الملح على البيض أثناء السلق؟.. مفاجأة

02:31 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

البيض المسلوق 3

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كتبت- آلاء نبيل:

المسلوق من أكثر الأطعمة المفيدة، التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها، نظرًا لقيمته الغذائية العالية، ومذاقه اللذيذ.

وفي السطور التالية نلقي الضوء على تأثير وضع ملعقة من الملح على البيض خلال سلقه، وفقًا لموقع allrecipes.

1- يعمل الملح على الوصول إلى الغليان سريعًا، ما يساعد في تسويته أسرع.

2- في حالة حدوث شقوق في قشرة البيض بسبب الماء المغلي، يعمل الملح على سد هذه الشقوق.

3- يساهم في تقشير البيض دون حدوث تلف في القشرة الخارجية على البيض، وذلك لأن الملح يذوب وتصبح جزيئاته صغيرة بما يكفي لاختراق قشر البيض والمساهمة في فصلة بسهولة.

4- يمنع الملح بياض البيض من التسرب ويساعد على تماسكه، وحمايته من التشقق خاصًة إذا تعرضت القشرة إلى التلف.

5- منع الرائحة الكريهة التي تخرج من البيض خلال عملية السلق.

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