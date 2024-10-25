الملح والسكر.. ما تأثيرهم على صحة الكلى؟

الملح والسكر، وهما مكونان أساسيان في العديد من الأطعمة والمشروبات، يلعبان دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة الجسم، ولكن الإفراط في تناولهما يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك مشاكل في الكلى، وفقا لـ هيلث لاين".

تأثير الملح على الكلى

ارتفاع ضغط الدم

يؤدي زيادة تناول الملح إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد العبء على الكلى ويجبرها على العمل بشكل أكبر لتصفية الدم.

تلف الكلى

على المدى الطويل، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الأوعية الدموية في الكلى، مما يقلل من قدرتها على العمل بكفاءة.

احتباس السوائل

يؤدي الملح إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يزيد الضغط على الكلى ويسبب التورم.

تكوين الحصوات

قد يساهم الملح في تكوين حصوات الكلى، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى.

تأثير السكر على الكلى

مرض السكري

الإفراط في تناول السكر يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، والذي بدوره يؤدي إلى تلف الكلى تدريجيًا.

الدهون الثلاثية

يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى زيادة الدهون الثلاثية في الجسم، مما يضر بالأوعية الدموية في الكلى.

الضغط على الكلى

يعمل البنكرياس بجد أكبر لإنتاج الأنسولين للتحكم في مستوى السكر في الدم، مما يزيد من الضغط على الكلى.

نصائح طبية مهمة للحفاظ على صحة الكلى

تقليل تناول الملح

قلل من تناول الأطعمة المصنعة والمملحة، واستخدم الأعشاب والتوابل بدلاً من الملح لتتبيل الطعام.

الحد من تناول السكريات

قلل من تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، والسكريات المضافة إلى الأطعمة.

شرب الكثير من الماء

يساعد شرب الماء على طرد السموم من الجسم وحماية الكلى.

ممارسة الرياضة بانتظام

تساعد الرياضة على خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الكلى.

الحفاظ على وزن صحي

يساعد الوزن الصحي على تقليل الضغط على الكلى.

فحص الكلى بانتظام

خاصة إذا كنت تعاني من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

يجب أن يكون تناول الملح والسكر معتدلاً للحفاظ على صحة الكلى والقلب. من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة نمط حياة صحي، يمكنك حماية كلييك والحفاظ على صحتك العامة.

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