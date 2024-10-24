ما تأثير تناول الزنجبيل على صحة القولون؟

كتبت- أسماء مرسي:

الزنجبيل من التوابل التي اشتهرت بفوائدها الصحية المتعددة، بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، لكن كيف يؤثر على صحة القولون؟

سلاح فعال ضد آلام القولون

أوضحت أخصائية التغذية شيماء فكري لـ مصراوي أن الزنجبيل حليفا قويا في مكافحة آلام القولون، فمحتواه العالي من المركبات المضادة للالتهابات على تهدئة الأمعاء وتخفيف التهيج الذي يسبب الألم، كما أن قدرته على تحفيز حركة الأمعاء بشكل طبيعي تجعله علاجًا فعالًا للإمساك والإسهال المرتبطين ببعض اضطرابات القولون.

تحسين الهضم واسترخاء العضلات

يعمل الزنجبيل كمضاد للتشنجات، ما يسهم في استرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم، وتقليل الانتفاخ والغازات المصاحب لاضطرابات القولون.

بالرغم من الفوائد العديدة للزنجبيل، فإن الإفراط في استهلاكه يؤدي إلى عكس النتائج المرجوة، فبالنسبة لمرضى القولون العصبي، حيث يزيد استهلاكه تفاقم الأعراض، ما يسبب المزيد من الانزعاج والاضطرابات الهضمية.

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