مشروب مفعوله كالسحر: يقوي القلب ويقي من السرطان

كتبت- نرمين ضيف الله:

يتميز الكرز بلونه الجذاب وطعمه اللذيذ، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن هذه الثمرة الصغيرة تحتوي على كنوز صحية لا حصر لها، فهي غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن تناول كوب من عصير الكرز له العديد من الفوائد الصحية، خاصة لصحة القلب.

وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن الكرز يساعد على حماية الأوعية الدموية من الترسبات، وينظف الشرايين، ويقي من السكتات القلبية والدماغية، لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الأمراض المزمنة.

وأشارت استشاري التغذية الحيوية إلى أن الكرز ينظم ضغط الدم المرتفع، حيث يعمل البوتاسيوم الموجود فيه على خفض الضغط، ويقلل أيضًا من خطر تجلط الدم ومنع الجلطات الدموية.

وأكدت أن مشروب الكرز، والكرز بصفة عامة، يحمي من الإصابة بالسرطان والالتهابات المزمنة، لأن خصائصه المضادة للالتهابات تساعد على تقليل هذا الخطر.

استخدامات الكرز

- تناول الكرز الطازج

- إعداد مربى الكرز

- شرب عصير الكرز

- إضافة الكرز إلى سلطة الفواكه

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