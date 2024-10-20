دراسة: النظام الغذائي الصحي يقلل تطور سرطان البروستاتا

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة جونز هوبكنز أن اتباع نظام غذائي صحي قد يقلل من تطور سرطان البروستاتا.

ويهتم العديد من الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان البروستاتا منخفض الدرجة بالتغييرات التي يمكنهم إجراؤها لتقليل خطر تحول الورم لديهم إلى حالة أكثر عدوانية، ودور النظام الغذائي والتغذية هو أحد الأسئلة الأكثر شيوعا، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

ونظرا لأن المصابين بهذه الدرجة من الورم لديهم دافع لإجراء تغييرات، راقب الباحثون أنظمتهم الغذائية وأنماط حياتهم وتعرضهم للعوامل الخارجية منذ 20 عاماً.

وأثناء المراقبة النشطة، يتم إجراء الخزعات على فترات منتظمة من أجل البحث عن التغيير في سرطان البروستاتا الذي قد ينقله إلى مجموعة درجات من 1 إلى 5.

وخلال تقييم حالة 886 مريضا لمدة 6 سنوات ونصف، تم إعادة تصنيف 187 رجلا (21%) على أنهم من الدرجة 2 أو أعلى، ومن بينهم 55 (6%) لديهم إعادة تصنيف إلى الدرجة 3 أو أعلى.

وقال الباحثون إن جودة النظام الغذائي ارتبطت بانخفاض بنسبة 15% تقريباً في إعادة التصنيف إلى الدرجة 2 أو أعلى، وانخفاض بنسبة 30% في إعادة التصنيف إلى مجموعة الدرجة 3 أو أعلى.

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