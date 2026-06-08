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مايا دياب تخطف الأنظار بفستان قصير.. سر اللوك

كتب : شيماء مرسي

03:01 م 08/06/2026
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    إطلالة مايا دياب
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    أحدث ظهور لـ مايا دياب
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    مايا دياب تخطف الأنظار بفستان وردي قصير

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أطلت الفنانة مايا دياب بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة جريئة بفستان وردي قصير من التل

ارتدت مايا بفستان قصير باللون الوردي بقصة "الكب" مصنوع من التل ومزود بإكستنشن بنفس اللون.

مكياج ترابي يبرز ملامحها بأسلوب ناعم

من الناحية الجمالية، اعتمدت مايا مكياجا ترابيا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بألوان النيود.

تسريحة شعر ويفي منسدل لإطلالة عصرية

اختارت مايا أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجريئة.

حذاء بيج بكعب عالي يكمل أناقة الإطلالة

نسقت مايا مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون البيج.

مجوهرات بسيطة تضفي لمسة أنثوية راقية

زينت مايا إطلالتها بمجوهرات مكونة من حلق وخاتم.

اللون الوردي يمنح المرأة إطلالة أنثوية ناعمة

وفقا لـ "andrealeocouture"، يساعد ارتداء فستان باللون الوردي على منح المرأة لمسة ناعمة ومميزة، ما يجعله مناسبا للسهرات والمناسبات الخاصة.

كما أنه يتوفر بدرجات متعددة تناسب مختلف ألوان البشرة، من الفاتح إلى الداكن.

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