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جمالها لافت.. 16 صوره لملكة جمال العام الأكثر تأثيرا لعام 2025

08:00 م الأحد 27 يوليه 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    جمالها لافت.. 16 صوره لملكة جمال العام الأكثر تأثيرا لعام 2025
  • عرض 16 صورة
    جمالها لافت.. 16 صوره لملكة جمال العام الأكثر تأثيرا لعام 2025
  • عرض 16 صورة
    جمالها لافت.. 16 صوره لملكة جمال العام الأكثر تأثيرا لعام 2025
  • عرض 16 صورة
    جمالها لافت.. 16 صوره لملكة جمال العام الأكثر تأثيرا لعام 2025
  • عرض 16 صورة
    جمالها لافت.. 16 صوره لملكة جمال العام الأكثر تأثيرا لعام 2025
  • عرض 16 صورة
    جمالها لافت.. 16 صوره لملكة جمال العام الأكثر تأثيرا لعام 2025
  • عرض 16 صورة
    جمالها لافت.. 16 صوره لملكة جمال العام الأكثر تأثيرا لعام 2025
  • عرض 16 صورة
    جمالها لافت.. 16 صوره لملكة جمال العام الأكثر تأثيرا لعام 2025
  • عرض 16 صورة
    جمالها لافت.. 16 صوره لملكة جمال العام الأكثر تأثيرا لعام 2025
  • عرض 16 صورة
    جمالها لافت.. 16 صوره لملكة جمال العام الأكثر تأثيرا لعام 2025
  • عرض 16 صورة
    جمالها لافت.. 16 صوره لملكة جمال العام الأكثر تأثيرا لعام 2025
  • عرض 16 صورة
    جمالها لافت.. 16 صوره لملكة جمال العام الأكثر تأثيرا لعام 2025
  • عرض 16 صورة
    جمالها لافت.. 16 صوره لملكة جمال العام الأكثر تأثيرا لعام 2025
  • عرض 16 صورة
    جمالها لافت.. 16 صوره لملكة جمال العام الأكثر تأثيرا لعام 2025
  • عرض 16 صورة
    جمالها لافت.. 16 صوره لملكة جمال العام الأكثر تأثيرا لعام 2025
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في حفل فخم أقيم في مدينة لاجوس، حصلت الممثلة وعارضة الأزياء جينيفر إفرايم على لقب "ملكة جمال العام الأكثر تأثيرًا" لعام 2025، وذلك خلال فعاليات توزيع جوائز Golden Stars التي تُكرم الشخصيات البارزة والمؤثرة في مختلف المجالات.

اختارت لجنة جوائز Golden Stars، المعروفة بتقديرها للإنجازات الفريدة في مجالات الترفيه والأعمال والرياضة، جينيفر تكريما لدورها البارز وتأثيرها المتزايد، وفقا لموقعي "thisdaylive" و"naijapreneur".

خلفية أكاديمية ومهارات متعددة

تمتلك جينيفر خلفية تعليمية متميزة؛ حيث حصلت على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية واللغة الفرنسية من جامعة أدوناي، إلى جانب شهادات تخصصية في الموارد البشرية وإدارة المشاريع، كما تابعت شغفها بالتمثيل، وحصلت على دبلومة في التمثيل الحديث من أكاديمية الأفلام عالية الوضوح.

التزام بالعمل الخيري وحضور قوي

بالإضافة إلى إنجازاتها المهنية، تُعرف بشغفها الكبير بالأعمال الخيرية ومبادراتها الإنسانية، كما تحافظ على تواصل دائم مع جمهورها عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث يتابعها أكثر من 94 ألف شخص، وتنشر من خلاله أحدث أخبارها وصورها.

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