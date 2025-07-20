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خطفت الأنظار في أسبوع الموضة.. من هي عارضة الأزياء أميرة الزهير؟

08:00 م الأحد 20 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    خطفت الأنظار في أسبوع الموضة.. من هي عارضة الأزياء أميرة الزهير؟
  • عرض 6 صورة
    خطفت الأنظار في أسبوع الموضة.. من هي عارضة الأزياء أميرة الزهير؟
  • عرض 6 صورة
    خطفت الأنظار في أسبوع الموضة.. من هي عارضة الأزياء أميرة الزهير؟
  • عرض 6 صورة
    خطفت الأنظار في أسبوع الموضة.. من هي عارضة الأزياء أميرة الزهير؟
  • عرض 6 صورة
    خطفت الأنظار في أسبوع الموضة.. من هي عارضة الأزياء أميرة الزهير؟
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كتبت- أسماء مرسي:

خطفت عارضة الأزياء السعودية، أميرة الزهير، الأنظار بمشاركتها في أسبوع الموضة بميلانو، ضمن عرض "Alta Moda 2025" لدار "Dolce & Gabbana".

وتأتي هذه المشاركة بعد سلسلة من النجاحات العالمية لها.

في هذا السياق، إليكم أبرز معلومات لا تعرفونها عنها، وفقا لصفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وموقعي "forbes"، و"CNN".

من هي أميرة الزهير؟

- أميرة الزهير، أول عارضة أزياء سعودية.

- ولدت في باريس لأم فرنسية وأب سعودي.

- تخرجت بمرتبة الشرف الأولى في الفلسفة والسياسة والاقتصاد من كلية كينجز لندن.

- بدأت مسيرتها في المرحلة الثانوية، عندما لفتت انتباه مندوب وكالة عرض في مطعم بباريس أثناء وجودها مع والدتها.

- تحظى بشهرة عالمية، وكسرت الحواجز أمام السعوديين في صناعة الأزياء.

- أصبحت أول عارضة أزياء سعودية مشهورة تسير على منصات العروض.

- شاركت في حملات دعائية لعلامات تجارية شهيرة مثل شانيل، لويس فويتون، برادا، وعالية.

- انتُخبت عضوا في برلمان الشباب البريطاني في سن الرابعة عشرة.

- تتطلع لاستكشاف مجالات مثل القانون والاقتصاد والعلاقات الدولية.

- تدعم أميرة بقوة تمكين المرأة، وتلهم الشابات لتحقيق طموحاتهن الإبداعية والتميز في التعليم.

- تحرص على مشاركة أحدث أخبارها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام".

- يتابعها على "إنستجرام" أكثر من 66 ألف متابع.

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