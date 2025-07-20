10 صور لإطلالات تتعدى الـ 150 ألف جنيه.. سعر فساتين روبي في أحدث ظهور

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة روبي مؤخرا في ظهورين مميزين، جمعت فيهما بين الأناقة والبساطة في إطلالة، والفخامة في أخرى.

الإطلالة الأولى.. فستان رقيق من Balmain

ظهرت روبي بفستان أنيق من تصميم دار أزياء Balmain، بسعر 2590 يورو، أي ما يعادل "3011.78 دولار أمريكي"، و 148 ألف جنيه مصري".

جاء الفستان باللون الوردي الفاتح، دون أكمام، مع نقوش بيضاء صغيرة، وتفاصيل أزرار ذهبية أو فاتحة اللون تمتد على طول الجزء الأمامي، مع تحديد للخصر يبرز جمال القوام.

الشعر والمكياج

أكملت الإطلالة بشعر مموج بشكل طبيعي، ومكياج ناعم وبسيط يبرز ملامحها الطبيعية.

الإكسسوارات

كما اختارت أقراطًا بسيطة تتماشى مع الألوان الفاتحة للفستان، ما أضاف لمسة رقي للمظهر العام.

الإطلالة الثانية.. فستان من BRONX AND BANCO

في إطلالة أخرى، تألقت بفستان قصير باللون الأخضر اللامع من تصميم العلامة التجارية BRONX AND" BANCO"، بسعر 595 دولارا، أي ما يعادل "29 ألف جنيه مصري".

تميز الفستان بتصميم قصير ومحدد للخصر، مزينا بتطريزات لامعة، مع لمسات ذهبية، ما يمنحه مظهرا فخما.

التصميم والتفاصيل

جاء الفستان بحمالات رفيعة وياقة مربعة تبرز منطقة الصدر والكتفين، يضفي حزام رفيع داكن، مرصع بالترتر، تحديدا أنيقا للخصر.

المكياج

كما اعتمدت مكياجا بدرجات الألوان الترابية، ما منحها مظهرا طبيعيا وجذابا.

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