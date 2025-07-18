هنا الزاهد تخطف الأنظار بفستان قصير.. وهذا سعر إطلالتها

كتبت- أسماء مرسي:

في أحدث ظهور لها، خطفت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بإطلالة في الأناقة والجاذبية.

اختارت هنا فستانا قصيرا بتصميم فريد مستوحى من البدلات الرسمية، أظهر رشاقتها وأناقتها بلمسات مميزة.

تفاصيل الفستان

تألقت هنا بفستان باللون الأبيض، تميز بياقة عريضة وتصميم على شكل "فيست"، ما أضفى عليه طابعا رسميا أنيقا.

الفستان، الذي كان مزودا بأزرار مزدوجة باللون الأسود، أبرز أناقتها بلمسة عصرية.

"الفيست" من العلامة التجارية الشهيرة Zara، ويبلغ سعره حوالي 131 دولارا أمريكيا (ما يعادل 6 آلاف جنيه مصري).

تناغم الألوان والإكسسوارات.. حقيبة "ديور" وحذاء أنيق

لم تكتمل إطلالة هنا دون لمسات إكسسوارات متناسقة، أكملت مظهرها بحذاء أبيض ذي كعب عالٍ، تناسق تماما مع لون الفستان.

أما الحقيبة، اختارت حقيبة يد صغيرة باللون الأبيض من الماركة العالمية الشهيرة Dior، ويبلغ سعرها حوالي 327 ألف جنيه مصري، وزينت الحقيبة بتفاصيل معدنية ذهبية اللون، ما أضاف لمسة من الرقي والفخامة لإطلالتها الكلية.

المكياج وتسريحة الشعر

لإبراز جمالها الطبيعي، اعتمدت مكياجا ناعما وطبيعيا ركز على إبراز ملامح وجهها وعينيها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ما أضاف لمسة من الجاذبية الهادئة لإطلالتها المتكاملة.

"الفيست" القصير.. قطعة أساسية في خزانة كل امرأة

"الفيست" القصير قطعة عصرية ومتنوعة تضفي لمسة من الأناقة والجاذبية على أي إطلالة، كما يوفر مرونة كبيرة في التنسيق، فهو يتناسب مع الإطلالات الكاجوال والرسمية على حد سواء.

يمكن أن يُضفي لمسة كلاسيكية مستوحاة من البدلات الرسمية، كما رأينا في إطلالة هنا الزاهد.

وبفضل قصته القصيرة، يساعد على إبراز قوام الجسم بشكل أنيق ومريح، خاصة عند منطقة الخصر، ما يضفي مظهرا رشيقا وجذابا، وفقا لموقع "damensch".

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