تارا عماد بإطلالة مسائية ساحرة.. لماذا اختارت تصميم "الأون شولدر"؟

كتبت- شيماء مرسي

شاركت الفنانة تارا عماد متابعيها مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "تارا" بإطلالة مسائية أنيقة ومميزة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأصفر الفاتح، مصمما بأسلوب عصري راق.

تفاصيل فستان تارا عماد

جاء الفستان بصيحة الـ"أوف شولدر"، وتلف قطعة القماش بشكل "درابيه" أنيق على الكتف الأيمن.

ويتميز التصميم بلمسة فنية عند الخصر، إذ تجمع قطعة من القماش بطريقة "درابيه" تنسدل منها قطعة طويلة على الجانب الأيمن، ما يضفي حركة وأناقة على الإطلالة.

إكسسوارات تارا عماد

ونسقت "تارا" مع إطلالتها كوليه باللون الأسود، وسوارا وساعة يد وأقراطا بسيطة، واختارت تسريحة الشعر الويفي المنسدل على كتفيها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت مكياجا ناعما أبرز ملامح وجهها، مع التركيز على العينين بكحل خفيف، وأحمر شفاه بدرجات النيود.

ويعتبر اللون الأصفر خيارا مثاليا للسهرات والحفلات المسائية، إذ يجمع بين الأناقة والبساطة والرقي، وفقا لما ذكرته مجلة "فوج".

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