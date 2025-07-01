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لوك مختلف ومكياج جريء.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور

09:52 م الثلاثاء 01 يوليو 2025
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    لوك جديد لغادة عبد الرازق
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    غادة عبد الرازق
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    احدث ظهور للفنانة غادة عبد الرازق
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كتبت- شيماء مرسي:

خطفت الفنانة غادة عبد الرازق الأنظار في أحدث ظهور لها، من خلال مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، حيث أطلت بإطلالة غريبة ومختلفة.

وظهرت غادة بفستان طويل باللون الأزرق، مزين بخطوط طولية رفيعة باللون الأبيض.

وتميز التصميم بأكتاف محددة وبارزة، بينما جاء الجزء العلوي على شكل "كاب" أو "أكمام مفتوحة" تنسدل بشكل واسع وطويل على الجانبين، ما أضفى على الإطلالة لمسة درامية وعصرية.

وتضمن الفستان حزاما عريضا من نفس القماش ربط عند الخصر، ليبرز القوام ويضفي طابعا أنثويا، وهو من تصميم "كاجو ستوديو"، والإشراف الإستايلست محمد الشريف.

ونسقت غادة عبد الرازق مع الإطلالة حذاء باللون الأسود، يتماشى مع الطابع الكلاسيكي للفستان.

أما من حيث تصفيف الشعر، فقد اختارت غادة أن تترك خصلاته منسدلة، بتوقيع مصفف الشعر إيهاب جلال.

وفي ما يخص المكياج، اعتمدت أسلوبا قويا ركز على إبراز رسمة العين، مع اختيار درجات النيود لأحمر الشفاه، بتوقيع خبير التجميل شريف قاضي.

وبحسب مجلة "فوج"، يضفي المكياج الجريء لمسات عصرية على الإطلالة، ما يجعل المرأة تبدو أكثر جرأة وتميزا.

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