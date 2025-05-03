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10 صورة ساحرة.. ملكة جمال لبنان تحتفل بعيد ميلادها على متن يخت (فيديو)

07:15 م السبت 03 مايو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أطلت ندى من دون ماكياج
  • عرض 10 صورة
    تحتفل ندى بعيد ميلادها على متن يخت فاخر وسط أجواء صيفية
  • عرض 10 صورة
    اختارت ندى فستانًا صيفيًا أنيقًا باللون الأحمر
  • عرض 10 صورة
    ملكة جمال لبنان تحتفل بعيد ميلادها على متن يخت
  • عرض 10 صورة
    ملكة جمال لبنان
  • عرض 10 صورة
    ملكة جمال لبنان ندى كوسا
  • عرض 10 صورة
    احتفلت ملكة جمال لبنان ندى كوسا بعيد ميلادها بطريقة مميزة
  • عرض 10 صورة
    ملكة جمال لبنان
  • عرض 10 صورة
    ملكة جمال لبنان ندى كوسا
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احتفلت ملكة جمال لبنان ندى كوسا بعيد ميلادها بطريقة مميزة على متن يخت، بحضور أصدقائها وسط أجواء صيفية رائعة.

وانتشر فيديو لندى على "إنستجرام" وهي ترقص وتستمتع بأجواء الاحتفال، حيث كان أمامها قالب حلوى يحمل عبارة "ملكة".

واختارت ندى فستانًا صيفيًا أنيقًا باللون الأحمر، وأطلت من دون ماكياج، لتكون إطلالتها طبيعية وجذابة في هذه المناسبة الخاصة.

وظهرت ملكة جمال لبنان 2024، وهي تحتفل بعيد ميلادها على متن يخت فاخر وسط أجواء صيفية، بينما تبتسم وتتمايل برشاقة على أنغام الموسيقى، فيما يتناثر حولها أصدقاؤها.

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