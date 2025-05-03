10 صورة ساحرة.. ملكة جمال لبنان تحتفل بعيد ميلادها على متن يخت (فيديو)

احتفلت ملكة جمال لبنان ندى كوسا بعيد ميلادها بطريقة مميزة على متن يخت، بحضور أصدقائها وسط أجواء صيفية رائعة.

وانتشر فيديو لندى على "إنستجرام" وهي ترقص وتستمتع بأجواء الاحتفال، حيث كان أمامها قالب حلوى يحمل عبارة "ملكة".

واختارت ندى فستانًا صيفيًا أنيقًا باللون الأحمر، وأطلت من دون ماكياج، لتكون إطلالتها طبيعية وجذابة في هذه المناسبة الخاصة.

وظهرت ملكة جمال لبنان 2024، وهي تحتفل بعيد ميلادها على متن يخت فاخر وسط أجواء صيفية، بينما تبتسم وتتمايل برشاقة على أنغام الموسيقى، فيما يتناثر حولها أصدقاؤها.

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