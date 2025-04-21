10 صور لـ جينيفر لوبيز بنظارة شمسية من تصميم هادية غالب.. والأخيره تعلق

خطفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز الأنظار خلال زيارتها الأخيرة لمقر فريق "فيراري" في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

تألقت "جينيفر" مرتدية بدلة من خامة الجلد باللون الوردي.



ولإكمال إطلالتها، اعتمدت مكياجا هادئا بألوان النيود، ما أبرز جمال ملامحها.

كما اختارت تسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

ونسقت مع البدلة نظارة شمسية من تصميم البلوجر الشهيرة هادية غالب، يبلغ سعرها 8972 جنيها مصريا.



من جانبها، عبرت هادية غالب عن سعادتها وفخرها باختيار النجمة العالمية لتصميمها، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، حيث علقت قائلة: "النظارة اللي لابساها جينيفر من البراند بتاعي".