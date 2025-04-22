مع الموجة الحارة.. أنسب 6 ألوان لملابسك في الصيف

كتبت – أسماء العمدة:

في ظل ارتفاع درجات الحرارة، يصبح اختيار ألوان الملابس أمرًا مهمًا للغاية للشعور بالراحة. فبعض الألوان تمتص حرارة الشمس بشكل أكبر، بينما تعكسها ألوان أخرى، مما يساعد على بقاء الجسم أكثر برودة.

إليك أفضل 6 ألوان ملابس يمكن أن تساعدك على التغلب على الطقس الحار، وفقًا لموقع Oliver Bonas:

1. الأبيض

يُعتبر الأبيض هو الخيار الأمثل في الطقس الحار. فهو يعكس معظم أشعة الشمس المرئية وغير المرئية، مما يقلل من كمية الحرارة التي تمتصها ملابسك وبالتالي جسمك.

2. البيج والكريمي

تعمل هذه الألوان الفاتحة بشكل مشابه للأبيض في عكس أشعة الشمس، لكنها أقل عرضة للاتساخ الظاهر.

3. الألوان الباستيلية الفاتحة

مثل الأزرق السماوي، والوردي الفاتح، والأخضر النعناعي، والأصفر الباهت. تعكس هذه الألوان الهادئة جزءًا كبيرًا من ضوء الشمس وتمتص كمية أقل من الحرارة مقارنة بالألوان الداكنة، كما أنها تعطي إحساسًا بالانتعاش والهدوء.

4. الرمادي الفاتح

على الرغم من أنه ليس بنفس فعالية الأبيض والبيج، إلا أن الرمادي الفاتح يظل خيارًا أفضل بكثير من الألوان الداكنة في امتصاص الحرارة.

5. الأزرق الفاتح

يُعد الأزرق الفاتح لونًا منعشًا يعكس جزءًا جيدًا من أشعة الشمس. كما أنه يرتبط غالبًا بالبحر والسماء، مما يضفي شعورًا بالبرودة.

6. الأخضر الفاتح

يمتص حرارة أقل من الألوان الداكنة ويرتبط بالطبيعة والنضارة، مما يساعد في الشعور بالراحة في الطقس الحار.