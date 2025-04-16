20 صورة لـ أجمل وأشهر عارضات أزياء في التاريخ

كتبت- أسماء العمدة:

لقد شهد عالم عروض الأزياء تحولًا جذريًا على مر السنين، خاصة مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي في الماضي، كانت شهرة عارضات الأزياء محصورة بشكل كبير في الأوساط المهنية وصناعة الموضة نفسها، كنا نراهن يتألقن على منصات العرض وفي الحملات الإعلانية للماركات الكبرى، لكن حياتهن الشخصية وتفاصيلهن اليومية لم تكن متاحة للجمهور بنفس القدر.

إليكِ قائمة بأشهر 5 عارضات أزياء في التاريخ، مع ذكر بعض الإنجازات التي جعلتهن أيقونات في عالم الموضة، وفقًا لموقعي بيكوم جورجيوس، و timesofindia.

ناعومي كامبل

تعتبر واحدة من "الثلاثة الكبار" في عالم عروض الأزياء في التسعينيات (إلى جانب ليندا إيفانجليستا وكريستي تورلينغتون). اشتهرت بجمالها الآخاذ ومشيتها المميزة على منصة العرض. كانت أول عارضة أزياء سوداء تظهر على غلاف مجلة فوغ الفرنسية والبريطانية، ولعبت دورًا هامًا في زيادة تمثيل العارضات من ذوات البشرة السمراء في صناعة الأزياء. لا تزال ناشطة في مجال الموضة والأعمال الخيرية حتى اليوم.

ليندا إيفانجليستا

تشتهر بمقولتها الشهيرة: "لا نستيقظ بأقل من 10,000 دولار في اليوم". كانت واحدة من أكثر العارضات طلبًا في التسعينيات، وقدرتها على تغيير مظهرها باستمرار جعلتها "الحرباء" في عالم الموضة. ظهرت على أغلفة العديد من المجلات المرموقة وعملت مع كبار المصممين والمصورين.

سيندي كروفورد

بجمالها الأمريكي الكلاسيكي وشامة الوجه المميزة، أصبحت سيندي واحدة من أشهر الوجوه في الثمانينيات والتسعينيات. كانت من أوائل عارضات الأزياء اللاتي حققن نجاحًا كبيرًا خارج نطاق عروض الأزياء، حيث شاركت في أفلام وبرامج تلفزيونية وأطلقت خطوط إنتاج خاصة بها.

كيت موس

اشتهرت بجمالها "غير التقليدي" وقوامها النحيل في بداية التسعينيات، مما أحدث تحولًا في معايير الجمال في عالم الموضة، أصبحت رمزًا لـ "موضة الهيروين الأنيقة" (heroin chic) في فترة من الفترات، لكنها استمرت في كونها أيقونة مؤثرة وعملت مع كبرى العلامات التجارية والمصورين لعقود.

جيزيل بوندشين

تعتبر واحدة من أنجح وأعلى عارضات الأزياء أجرًا في التاريخ، اشتهرت بمشيتها القوية وحضورها الطاغي على منصة العرض. كانت الوجه الإعلاني للعديد من العلامات التجارية الكبرى، بما في ذلك فيكتوريا سيكريت لسنوات عديدة، وساهمت في تغيير صورة عارضات الأزياء ليصبحن أكثر صحة ورياضية.

نوع توابل يذيب الحصوات وينظم السكر ويطهر الكبد.. احرص على تناوله

"وداعا للإمساك في دقائق".. 5 مشروبات مفعولها سريع وآمن

لماذا ترتفع نسبة السكر في الدم رغم تجنب السكريات؟.. احذر 4 أسباب

فلوسك هتتضاعف.. 3 أبراج تشهد أخبار سارة وسفر وحب جديد

صحتهم في خطر.. أبراج العين تراقبهم وعليهم توخي الحذر