جريئة ومثيرة للجدل.. 25 صور لإطلالات أسماء جلال

كتبت- أسماء مرسي:

تصدرت الفنانة المصرية أسماء جلال محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعد احتفالها بعيد ميلادها الذي لفت الأنظار.

وعُرفت أسماء باختياراتها الأنيقة والمميزة التي تخطف بها الأضواء في مختلف المناسبات.

وفقا لناقدي الموضة المصري محمد الشريف واللبناني إيلي حنا، نستعرض لكم أبرز 20 صورة لأسماء جلال.

فستان باللون الوردي

في حفل توزيع جوائز "جوي أوردز" بالرياض، أطلت أسماء جلال بفستان طويل يمزج بين اللونين الوردي والأسود بقصة "الكب"، من توقيع المصمم اللبناني إيلي أبو فيصل.

وُصفت هذه الإطلالة بـ"الخطيرة" التي أبرزت جمالها وأناقتها.

فستان أحمر

في ختام مهرجان الجونة السينمائي، ظهرت أسماء جلال بفستان أحمر جريء، مع مكياج بدرجات النيود.

وقد أشاد ناقد الموضة اللبناني بجمالها وكاريزمتها التي جعلت الإطلالة تبدو ساحرة، مشيرا إلى أن اللون الأحمر يناسبها بشدة وأن التنسيق البسيط كان في محله.

فستان باللون الموف

في ختام مهرجان البحر الأحمر الدروة السابقة، ارتدت فستانًا ضيقًا من خامة الجيرسيه باللون الليلا (البنفسجي الفاتح).

تميز الفستان بتصميم ضيق ومزود بـ"كاب" متطاير على ذراع واحدة، وكم واحد مزود بقفاز، فيما كانت اليد الأخرى بكتف مكشوف.

فستان"البيبي بلو" والميتالك

في إطلالة أخرى، تألقت أسماء بفستان طويل باللون البيبي بلو، من خامة "الميتالك" بقصة انسيابية على الجسم، مع تسريحة شعر مرفوعة ومكياج بدرجات النيود.

فستان بيج

خلال مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي، ارتدت أسماء جلال فستانًا طويلًا باللون البيج، تميز بفتحة ساق جريئة، مع تصفيفة شعر منسدلة.

وعلق الشريف على هذه الإطلالة قائلا: "إيه الجمال والشياكة دي، اللوك يجنن".

فستان أبيض لامع

وفي ختام مهرجان البحر الأحمر، ظهرت بفستان أبيض مكشوف الكتفين من تصميم جورج شقرا، مزين في الجزء العلوي بخامة مطرزة باللون الفضي، مع تسريحة شعر مرفوعة.

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