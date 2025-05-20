جميلة وساحرة.. إطلالة لميس رديسي في مسابقة ملكة جمال العالم (صور)

كتبت - شيماء مرسي

شاركت ملكة جمال تونس لعام 2025، لميس رديسي، متابعيها مجموعة صور جديدة خلال مشاركتها في فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2025، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت لميس بفستان قصير باللون الأخضر اللامع، يتناسب مع قوامها، كما أن لون الفستان مناسب للون بشرتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت لميس مكياجًا ناعمًا بألوان النيود، ما أضفى على ملامحها جمالًا طبيعيًا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

وتحرص ملكة جمال تونس دائمًا على خطف الأنظار بإطلالاتها الجذابة والجريئة أحيانًا.

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