بليندا تتحدى قواعد مهرجان كان بإطلالة جريئة.. 10 صور للنجمة المكسيكية

أشعلت الفنانة المكسيكية بليندا أجواء مهرجان كان السينمائي بإطلالة ساحرة وجريئة، أثارت إعجاب الحاضرين وتفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم إعغلا

وبحسب موقع المنظمين الرسمي لمهرجان كان، فإنّ "العُري ممنوع على السجادة الحمراء، وكذلك في أي منطقة أخرى من المهرجان".

لكن بليندا تحدت قواعد المهرجان وظهرت على السجادة الحمراء بفستان أسود أنيق ذي تصميم جريء، تميز بشقوق استراتيجية وقفازات طويلة متناسقة، أبرزت قوامها ومنحتها حضورًا لافتًا في واحد من أكثر المحافل العالمية بريقًا.

وبصفتها سفيرة لإحدى العلامات العالمية، سافرت بليندا إلى الريفييرا الفرنسية للمشاركة في فعاليات مهرجان كان السينمائي، الذي يُقام في مسرح Grand Théâtre Lumière ويجمع نخبة من نجوم الفن حول العالم، حسبما ذكرت "ديلي ميل".

الفستان اللافت الذي ارتدته بليندا جاء بتصميم مقصوص بدقة عند منطقتي الخصر والظهر، ونسقته مع مكياج ناعم عزز جمال ملامحها، إذ اختارت ألوانًا عارية هادئة للشفتين والعينين، مع لمسة لامعة أضفت على الإطلالة أناقة غير متكلفة.

هذا الظهور اللافت لم يكن الأول لها في مهرجان كان؛ إذ سبق أن جذبت الأنظار بفستان أبيض مزدان بطبعات زهرية وتفاصيل فضية، نسقته مع حذاء أبيض بكعب عالٍ، ما أضفى طابعًا أنثويًا حالمًا على مشاركتها الأولى في المهرجان.

وفي منشور لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، كتبت بليندا: "صباح الخير يا كان"، مرفقة عبارتها بصور لوصولها إلى المهرجان، وقد لاقت تفاعلًا واسعًا من معجبيها، إذ علّقت الفنانة ماجو أجيلار قائلة: "أنيقة، راقية، متألقة في مهرجان كان السينمائي... تبدين مثالية."

وشاركت بليندا في حملة "لوريال" لتمكين النساء، إلى جانب أسماء بارزة مثل إيفا لونجوريا، وريناتا نوتني، وسائق الفورمولا 1 كارلوس ساينز جونيور، ما يعكس مكانتها كوجه عالمي مؤثر للعلامة.

وتزامن حضور بليندا مع الدورة الـ78 من مهرجان كان، التي شهدت تغييرات في بروتوكول اللباس، إذ أعلن المنظمون منع ارتداء الملابس الشفافة أو تلك التي توحي بالعُري، إضافة إلى الفساتين الضخمة المبالغ فيها.

كما حضرت بليندا عرضًا خاصًا للفيلم المكسيكي الشهير "Amores Perros" للمخرج أليخاندرو جونزاليس إيناريتو، والذي أُعيد عرضه هذا العام احتفالًا بذكرى إطلاقه، تكريمًا لأحد أبرز أعمال السينما المكسيكية.

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