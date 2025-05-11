خطفن الأنظار.. 15 صورة للمتسابقات في افتتاح ملكة جمال العالم

كتبت- أسماء مرسي:

شهدت فعاليات افتتاح النسخة الثانية والسبعين من مسابقة ملكة جمال العالم تألقا كبيرا للمتسابقات اللاتي خطفن الأنظار بإطلالاتهن الساحرة والأنيقة.

في هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز إطلالات المشاركات في مسابقة ملكة جمال العالم:

كريستينا بيكشوفا

تألقت عارضة الأزياء وملكة جمال العالم لعام 2023 كريستينا بيكشوفا بإطلالة ساحرة خطفت الأنظار، مرتدية فستانا طويلا باللون الفضي، مزينا بتطريزات لامعة أضفت عليه فخامة وأناقة.

كما اعتمدت مكياجا ناعما، تناغم بشكل مثالي مع لون بشرتها، واختارت أحمر شفاه بدرجات النيود، واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، ما أضفى على إطلالتها لمسة طبيعية.

ندى كوسا

ظهرت ملكة جمال لبنان، ندى كوسا مرتدية قفطانا تميز بلونه النبيتي، والذي أضفى عليها جاذبية.

وزاد من فخامة القفطان النقوش الذهبية التي تزين أطرافه وأجزاء منه.

كما اعتمدت درجات النيود الهادئة التي أبرزت جمال ملامحها الطبيعية، مع تسريحة الشعر المرفوع الأنيقة التي أضفت لمسة من الرقي على إطلالتها.

لميس رديسي

ارتدت لميس فستانا طويلا ذي قصة انسيابية ساحرة، مطرز بالكامل باللون الفضي اللامع.

وأضفى التطريز اللامع، الذي تركز بشكل خاص في الجزء العلوي من الفستان، لمسة من الفخامة والرقي على إطلالتها.

ونسقت أيضا حزام أنيق باللون النبيتي حول منطقة الخصر.

أما عن تسريحة شعرها، اختارت الظهور بشعر منسدل على كتفيها، واعتمدت مكياجا ناعما.

وأكملت إطلالتها باختيارها كلاتش وحذاء بنفس لون الفستان الفضي اللامع.