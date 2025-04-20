فساتين تخطف الأنظار.. الأغلى والأجرأ في تاريخ الموضة

كتبت- أسماء العمدة:

في عالم الموضة الراقية، تتخطى بعض التصميمات حدود الإعجاب، لتتحول إلى قطع فنية نادرة واستثمارات باهظة.

ثلاثة فساتين استثنائية جسّدت هذا المفهوم؛ فبرغم تباين ردود الأفعال حولها، إلا أنها حجزت مكانًا مرموقًا ضمن قائمة أغلى وأجرأ الفساتين في تاريخ الأزياء، وفقًا لموقع Times of India.

1- فستان العنكبوت – 6.5 مليون دولار

في عام 2005، قدمت المصممة البلجيكية فيكي فانكست تحفتها الفنية "فستان العنكبوت"، المرصع بأكثر من 2500 حجر كريم.

ورغم أن تصميمه قوبل بجدل واسع عند طرحه، إلا أن قيمته السوقية ارتفعت اليوم لتتجاوز 6.5 مليون دولار، ليصبح قطعة نادرة تجسد فخامة المواد وجاذبية التفاصيل.

2- فستان الماسة السوداء – 5.5 مليون دولار

قبل أن تشتهر بتصميم "عباية الجوهرة الحمراء"، أبدعت المصممة ديبي وينغهام في تصميم "فستان الماسة السوداء"، الذي بلغت قيمته 5.5 مليون دولار.

وتميز الفستان باستخدام الأحجار الكريمة النادرة، وهو ما جعله أحد أبرز التصاميم في عالم الأزياء الفاخرة.

3- فستان "TOV كوكتيل" – 15 مليون دولار

المفاجأة الكبرى في هذه القائمة، جاءت من عرض "أمريكان جيم سوسيتي" عام 2012، إذ كُشف عن فستان "TOV كوكتيل" الذي لا يبدو من مظهره الفاخر أنه الأغلى، لكن قيمته التقديرية وصلت إلى نحو 15 مليون دولار، ليصنف كأحد أثمن الفساتين في العالم.