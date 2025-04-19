ملكة جمال.. 16 صورة لـ أطول عارضة أزياء في العالم

كتبت- أسماء مرسي:

تتربع إيكاترينا ليسينا، عارضة الأزياء روسية الأصل التي يبلغ طولها 2.05 متر، على عرش عالم الموضة بفضل قامتها الفارعة وجاذبيتها الفريدة.

لا يقتصر تميزها على طولها اللافت فحسب، بل إنها تحمل الرقم القياسي العالمي لأطول ساقين في العالم، إذ يبلغ طول ساقيها 1.32 متر.

من هي إيكاترينا ليسينا؟

إيكاترينا ليسينا هي أطول عارضة أزياء روسية، اشتهرت بجمالها، قبل دخولها إلى عالم الموضة، كانت لاعبة كرة سلة محترفة، وقد حققت إنجازات رياضية بارزة، بالإضافة إلى، سجلت اسمها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية مرتين: الأولى كأطول عارضة أزياء في العالم، والثانية صاحبة أطول ساقين.

وُلدت ليسينا في الخامس عشر من أكتوبر عام 1987 في مدينة بينزا الروسية، وفقا لموقع "tallestly".

طول إيكاترينا ليسينا

يبلغ طول إيكاترينا ليسينا 2.05 مترا، ما يجعلها أطول عارضة أزياء محترفة على مستوى العالم، بفضل الوراثة العائلية.

التواضع والرسالة الإيجابية

رغم قامتها الشاهقة وشهرتها الواسعة، تتميز إيكاترينا بتواضعها، وتشجع الأفراد على تقبل ذواتهم وحب أجسادهم مهما اختلفت، وأن الجمال لا يرتبط بمقاس معين.

يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام 1.6 مليون متابع.

دخول عالم عرض الأزياء

في عام 2008، اعتزلت كرة السلة وخطفت الأضواء بجمالها في أسبوع مرسيدس بنز للموضة في روسيا، لتنطلق مسيرتها المهنية كعارضة أزياء، بعد ذلك، أبهرت الجمهور في أسبوعي الموضة في باريس وميلانو، وتصدرت أغلفة مجلات الموضة الراقية مثل "فوج".

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