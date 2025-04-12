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6 صور للبلوجر بيسان إسماعيل وخطيبها في حفل زفاف نارين بيوتي

08:57 م السبت 12 أبريل 2025
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  • عرض 7 صورة
    بيسان إسماعيل وخطيبها في حفل زفاف نارين بيوتي (6)
  • عرض 7 صورة
    بيسان إسماعيل وخطيبها في حفل زفاف نارين بيوتي (3)
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    بيسان إسماعيل وخطيبها في حفل زفاف نارين بيوتي (5)
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    بيسان إسماعيل وخطيبها في حفل زفاف نارين بيوتي (2)
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    بيسان إسماعيل وخطيبها في حفل زفاف نارين بيوتي (1)_1
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    بيسان إسماعيل وخطيبها في حفل زفاف نارين بيوتي (4)
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كتبت- أسماء مرسي:

تألقت اليوتيوبر والمغنية السورية بيسان إسماعيل في حفل زفاف صديقتها اليوتيوبر نارين بيوتي على رجل الأعمال رامي سامو، حيث خطفت الأنظار رفقة خطيبها بإطلالة أنيقة ومميزة.

فستان فوشيا بتطريزات لامعة:

ظهرت "بيسان" بفستان طويل باللون الفوشيا، تميز بتصميمه الذي جمع بين الأنوثة والفخامة.

الفستان مزين بتطريزات لامعة في الجزء العلوي، بينما انسدل الجزء السفلي بتصميم منفوش زاد من جمالها.

واختارت تسريحة شعر مرفوعة أبرزت ملامح وجهها، مع مكياج ناعم بألوان نيود تناسب لون بشرتها.

وأكملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة "كلاتش" باللون الفضي اللامع.

إطلالة كلاسيكية:

أما خطيبها، ظهر بإطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث ارتدى بدلة سوداء أنيقة ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

بيسان إسماعيل حفل زفاف نارين بيوتي نارين بيوتي رجل الأعمال رامي سامو
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