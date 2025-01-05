مي عمر جريئة.. و20 صورة لـ أسوأ إطلالات النجمات في عام 2024

دون بطانة وشفافة.. 25 لاجرأ إطلالات النجمات في عام 2024

بـ فستان نسائي جريء ودقن.. جوناثان فان نيس يثير الجدل في حفل جولدن جلوب

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت بعض نجمات الفن بإطلالات غير موفقة خلال حضورهن الفعاليات الفنية المختلفة.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أسوأ إطلالات نجمات الفن في عام 2024، وفقا لما ذكرته استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي لـ "مصراوي"، ومصمم الأزياء اللبناني باتريك خليل، عبر مقطع فيديو له بقناته الشخصية "يوتيوب".

نادية الجندي

قالت استشارية الموضة: "الفنانة نادية الجندي ظهرت بإطلالة غير موفقة، وذلك بسبب اختيارها لفستان بقصة قديمة، بالإضافة إلى عدم ملاءمة المجوهرات والحقيبة للإطلالة بشكل عام".

بشرى

أشارت أيضا إلى أن البدلة باللون الأخضر مع ربطة العنق باللون الأسود قللت من قيمة الإطلالة، كما أنها لا تتناسب مع لون بشرتها.

هنا شيحة

خطفت الفنانة هنا شيحة الأنظار بإطلالة غير تقليدية، حيث اختارت فستانا أسود طويلا، ووصفه ناقد الموضة اللبناني باتريك خليل بأنه يشبه "لحاف سرير".

إلهام شاهين

أشارت "زينب" إلى أن الفنانة إلهام شاهين بفستان غير مناسب لشكل جسمها وقصته قديمة.

هند عاكف

اختارت الفنانة هند عاطف الظهور بفستان طويل ضيق من قماش مطاطي، وصفته "زينب" بأنه قديم وغير مناسب، كما أن قصة الفستان الضيقة أبرزت عيوب الجسم بشكل غير لائق.

هدى المفتى

تألقت الفنانة هدى المفتي بشميز باللون الأبيض مع شورت ياللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

أمينة خليل

أشار "باتريك" أن اللون النيود الذي اختارته لم يكن موفقا، حيث منحه مظهرا باهتا وغير ملائم لبشرتها ولملامح وجهها.

مي عمر

أشاد باتريك بفستان مي عمر الجريء ووصفه بأنه "حلو"، إلا أنه أشار إلى أن طول الأكتاف في الفستان لا يتناسب مع طول قامتها، مؤكدا أنه كان سيبدو أفضل على شخص أطول.

ندى أكرم

انتقدت أيضا إطلالة الفنانة ندى أكرم، مشيرة إلى عدة أخطاء في تنسيق الألوان والقصة والخامة.

مني زكي

وصف "باتريك" فستان الفنانة منى زكي، بأن قصة الميرميد والريش الزائد من أسفل بأنه غير مناسب لها، مؤكدا أنه قصر من طولها وأفسد شكل جسمها.

جيهان خليل

اعتبرت استشارية الموضة أن إطلالة الفنانة جيهان خليل غير مناسبة لمهرجان الجونة، ووصفتها بأنها أكثر ملاءمة للشاطئ.

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