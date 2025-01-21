"زي القمر ".. ناقد موضة يعلق على إطلالة فيفي عبده في Joy Awards

فستان ملكي وشيك.. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في Joy Awards

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"اللوك غير موفق".. خبير موضة يعلق على إطلالة أنغام في Joy Awards

كتبت- آلاء نبيل:

علق ناقد الموضة المصري محمد الشريف خلال مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"على إطلالة الفنانة فيفي عبده، خلال حضورها مهرجان جوائز Joy Awards في نسخته الخامسة بـ الرياض.

ظهرت " فيفي " بفستان من تصميم بيتر عبدالكريم، إذ ارتدت فستانا طويلا سك بقصة الكب باللون الأسود، ومزود بـ كيب بأكمام منفوشة ومطرز، باللون الأخضر.

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الكتف، ونسقت مع الإطلالة مجوهرات ماسية بأحجار كريمة باللون الأخضر تمثلت في قلادة، و أقراط، وخواتم.

وصف ناقد الموضة المصري إطلالتها قائلا: " أن اللوك رويال وفستان شيك جدا وراقي جدا، وظهرت فوفة زي القمر، والتنسيق العام للوك موفق جدا".

وأضاف أن المكياج والمجوهرات وتسريحة الشعر مظبوطين للغاية وفي منتهي الجمال، وتقييمه لهذه الإطلالة 10 من 10.

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