"فستان فخم جدا".. ناقد موضة يعلق على إطلالة بوسي شلبي في Joy Awards

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فستانها جميل.. خبير موضة يعلق على إطلالة إنجي كيوان في Joy Awards

كتبت- آلاء نبيل:

علق ناقد الموضة المصري محمد الشريف خلال مقطع فيديو بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"على إطلالة الإعلامية بوسي شلبي، خلال حضورها مهرجان جوائز Joy Awards في نسخته الخامسة بـ الرياض.

ظهرت " بوسي " بفستان من تصميم جوني بيكام، إذ ارتدت فستانا طويلا سك بأكمام، مطرز بالكامل باللون الذهبي اللامع، ونسقت مع الإطلالة كلاتش "فيرزاتشي" باللون الأسود والذهبي.

واعتمدت مكياجا تكمن قوته في أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت تسريحة الشعر الملموم مع غرة ويفي، ونسقت مع الإطلالة مجوهرات ماسية لامعة تمثلت في أقراط، وخواتم.

وصف ناقد الموضة المصري إطلالتها قائلا: " أن الفستان فخم جدا، ولايق على درجة بشرتها، ولايق على المهرجان، ومنسق للغاية".

وأضاف أن المكياج والمجوهرات وتسريحة الشعر في منتهي الجمال، وتقييمه لهذه الإطلالة 10 من 10.

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