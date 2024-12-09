مكشوف وملفت.. أجرأ إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، كالعادة، تألقا كبيرا للنجمات على السجادة الحمراء، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأكثر جراءة.

في السطور التالية، نستعرض لكم أجرأ إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

هنا شيحة

ظهرت الفنانة هنا شيحة مرتدية فستان طويل باللون الأسود بقصة "الكب"، ومزود بفتحة ساق جريئة، مع وضع مكياجا بالألوان الترابية، وتسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

صبا مبارك

تألقت الفنانة صبا مبارك بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا ميتالك جريء باللون الفوشيا اللامع، مع وضع مكياج بدرجات الألوان الترابية.

جميلة عوض

كما أطلت الفنانة جمياة عوض بفستان جريء باللون البيبي بلو مكشوفا عند منطقة الصدر، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

بسنت شوقي

ارتدت الفنانة بسنت شوقي فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الذهبي، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

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