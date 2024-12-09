شرين رضا غريبة ومي عمر جريئة.. 25 صورة للنجمات في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

تألق العديد من نجوم الفن في فعاليات اليوم الرابع من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالات ساحرة خطفت الأنظار.

حيث تألقت الفنانة جميلة عوض بإطلالة جريئة، إذا ارتدت جميلة فستانا طويلا باللون البيبي بلو بقصة ضيقة منسدلة على الجسم باللون الموف، واعتمدت مكياجا ناعما، مع تصفيفة شعر منسدلة على الجانبين.

وأطلت الفنانة شيرين رضا بإطلالة غريبة، مرتدية فستانا طويلا باللون البيبي بلو واسع مزينا بالأشرطة.

وارتدت الفنانة بسنت شوقي فستانا قصيرا باللون الذهبي، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

كما ظهرت الفنانة صبا مبارك بفستان ميتالك جريء باللون الفوشيا اللامع، مع وضع مكياج بدرجات الألوان الترابية.

وتألقت الفنانة يسرا اللوزي بإطلالة ساحرة مرتدية فستانا طويلا باللون البيبي بلو، بقصة الأون شولدر.

وارتدت الفنانة هنادي فستانا طويلا باللون البينك بقصة ضيقة منسدلة على الجسم، واختارت وضع مكياج ناعم، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وظهرت الفنانة أروى جودة بفستان طويل باللون الفوشيا بصيحة الأوف شولدر.

كما تألقت الفنانة مي عمر بإطلالة تشبه حورية البحر، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وظهر الفنان أحمد خالد صالح بإطلالة أنيقة، إذ ارتدى بدلة باللون الرصاصي.

وأطل الفنانة كريم فهمي بجاكيت باللون الأسود، ونسق أسفله تيشرت بنفس اللون.

وارتدى الفنان حسن الرداد بدلة باللون الأخضر، ونسق معها حذاء أسود.

وفي الألبوم التالي، نستعرض لكم أبرز 25 صورة على السجادة الحمراء في اليوم الرابع من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

اقرأ أيضا:

بسنت شوقي بفستان قصير في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

بإطلالة جريئة.. جميلة عوض في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

علا رشدي بفستان قصير رفقة زوجها في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

5 صور لـ أروى جودة بإطلالة ساحرة في رابع أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية