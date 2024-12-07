20 صورة لـ أجمل إطلالات النجمات في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

كتبت- أسماء مرسي:

في اليوم الثاني لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، شهدت السجادة الحمراء إطلالات ساحرة لنجمات الفن.

سعت كل منهن إلى تقديم إطلالة لا تُنسى تخطف الأنظار، حيث اختارت الفنانة مني زكي الظهور بفستان أنيق أسود بأكمام شفافة، وبمكياج قوي بالأحمر الناري.

وظهرت الفنانة أمينة خليل بإطلالة ساحرة ، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الذهبي، وبتسريحة شعر مرفوعة لأعلى.

كما أطلت الفنانة ليلى علوى بلوك جذاب، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الموف الداكن بصيحة الأوف شولدر.

وارتدت الفنانة مي عمر فستانا طويلا باللون الذهبي اللامع، بقصة الظهر المكشوف.

وتألقت الإعلامية ريا أبي راشد مرتدية فستانا طويلا باللون النبيتي، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

وأطلت الفنانة بسنت شوقي فستانا طويلا باللون الموف الداكن من خامة الساتان.

اقرأ أيضا:

بفتحة ساق جريئة.. 25 صورة لإطلالات النجمات في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

10 صور لـ أجرأ إطلالات افتتاح مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

ملكية وجذابة.. 20 صورة لإطلالات "محتشمة" في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

ياسمين صبري ساحرة وأروي جودة جذابة.. 25 صورة لـ أجمل إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

10 صور لـ أغرب إطلالة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر بالسعودية