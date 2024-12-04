15 صورة لأغرب إطلالات النجمات في البحر الأحمر بالسعودية

دنيا سمير غانم بإطلالة غير تقليدية.. تخطى سعرها الـ 150 ألف جنيه

كتبت- شيماء مرسي

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دوراته السابقة تألقا كبيرا من نجمات الفن، حيث خطفن الأنظار بإطلالتهن الساحرة، إلا أن بعضهن اخترن الظهور إطلالات غريبة.

وفي هذا التقرير يستعرض "مصراوي" أغرب إطلالات النجمات في البحر الأحمر السينمائي.

يسرا:



ارتدت الفنانة يسرا فستان باللون الأبيض، تميز بقصة الكم الواحد، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة الشعر الويفي المنسدلز



نعومي كامبل:



ظهرت الفنانة نعومي كامبل بفستان باللون الأبيض والفضي بقصة الكم الواحد.



هالي بيري:



تألقت النجمة الأميركية هالي بيري بفستان لامع بقصة طويلة وبتنورة كلوش بمزيج من اللون الأسود والفضي، ويتميز الفستان بإنه مزينا بالتطريزات الذهبية وبفتحات شفافة.



في فؤاد:



تألقت الممثلة وعارضة الأزياء السعودية في فؤاد بفستان على شكل معطف من الساتان الحريري باللون الباذنجاني، واعتمدت مكياجا قويا.



مهيرة عبد العزيز:



ظهرت النجمة مهيرة عبد العزيز بفستان باللون الأسود ويتميز بخيوط سوداء ومزين بأحجار من اللؤلؤ الأسود على شكل دبابيس.











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