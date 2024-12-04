بفتحة ساق جريئة.. 20 إطلالة للنجمات في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

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15 صورة لأغرب إطلالات النجمات في البحر الأحمر بالسعودية

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كتبت- شيماء مرسي

تتزين السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي دائما بإطلالات النجمات، ولكن قد تتشابه أحيانا وتشترك الإطلالات بصيحات موضة معينة.

وسيطرت فتحة الساق الجريئة على فساتين بعض نجمات الفن في الدورات السابقة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي.

إنجي المقدم:

ارتدت الفنانة إنجي المقدم فستان طويل باللون الأصفر اللامع وبفتحة ساق جريئة.

مايا دياب:

تألقت الفنانة مايا دياب الظهور بفستان طويل باللون الذهبي، بصيحة "الكب"، وغطاء طويل من عند الأكتاف.



ليلى علوي:

ظهرت الفنانة ليلى علوي بفستان طويل باللون الأسود اللامع وبفتحة ساق جريئة من الجانبين، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.



ديان كروجر :

تألقت الفنانة ديان كروجر بفستان أسود مخرم بالدانتيل ويتميز بقصة تلتف حول العنق مع تنورة قصيرة مرفقة بتنورة خلفية من الساتان الأسود.



أليزا فولسكايا:

ارتدت الفنانة أليزا فولسكايا بفستان باللون البيبي بلو من الكريب مع كاب بوليرو، واعتمدت مكياجا ناعما.



درة:

ظهرت درة بفستان طويل باللون الفضي مزينا بالتطريزات بالكامل واعتمدت مكياجا قويا وتركت شعرها الويفي منسدلا.



نادين نسيب نجيم:

أطلت الفنانة نادين نسيب نجيم بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكت وبفتحة شاق جريئة.



نانسي عجرم:

ظهرت المطربة نانسي عجرم بفستان طويل باللون الفضي اللامع، وتركت شعرها منسدلا.





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