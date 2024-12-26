"بالفرو الأسود".. نادية الجندي تتألق بإطلالة جذابة احتفالا برأس السنة

3 صور لـ هنادي مهنا بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها

كتبت- نرمين ضيف الله

نشرت الفنانة نادية الجندي، صورا من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة"إنستجرام".

وظهرت بفستان أسود اللون، سوارية كت، ونسقت معه "جوانتي باللون الأبيض"، وجاكت فرو، ومجموعة من المجوهرات مكونة من حلق وخاتم.

واختارت مكياج بدرجات النيود الناعمة.

فيما علقت على الصور قائلة: "كل سنة وأنتم طيبين وبخير وسلام وأمن وأمان.. جمهوري الحبيب بتمنالكم السعادة والصحة، سنة سعيدة عليكم جميعا إن شاء الله، بحبكم أوي أوي، عيد ميلاد مجيد وعام 2025 سعيد عليكم".