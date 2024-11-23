درة ساحرة وساندي جذابة.. 20 صورة لفساتين بقصة الأميرات في مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر وإسلام فاروق

شهدت السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 إطلالات متنوعة وأنيقة للنجمات خطفت الأنظار، غير إن بعض النجمات يعتمدن الظهور بفساتين بقصة الأميرات، نستعرضها لكم في السطور التالية:

تألقت الفنانة درة بفستان أنيق باللون الأسود منفوشا من أسفل من خامة المخمل، مع وضع مكياج قوي، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

كما أطلت المطربة ساندي بإطلالة ملكية مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض والأسود، ومنفوشا من أسفل واعتمدت مكياجا ناعما يتناسب مع إطلالتها.

وظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان باللون الأوف وايت، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وارتدت الفنانة ميس حمدان فستانا طويلا باللون الأخضر، شفاف عند منطقة الصدر ومنفوشا من أسفل، مع تسريحة شعر الضفيرة.

وخطفت الفنانة نيللي الأنظار على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الفضي مزينا بتطريزات لامعة.