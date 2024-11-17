فستان غريب.. من هي صاحبة أغرب إطلالة في رابع أيام مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت بعض النجمات على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات رابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالات جذابة وأنيقة، إلا أن الفنانة غادة إبراهيم خطفت الأنظار بإطلالتها الغريبة.

وتري مصممة واستشارية الأزياء في تصريح لمصراوي أن الفنانة غادة إبراهيم حصلت على لقب أغرب إطلالة في فعاليات اليوم الرابع للمهرجان.

وأطلت الفنانة غادة إبراهيم فستانا قصيرا باللون الأسود من خامة الدانتيل، ونسقت أسفله حذاء طويل بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر الضفيرة.

وعلقت استشارية ومصممة الأزياء على إطلالتها مشيرة إلى أن قصة الفستان قديمة جدا، وتسريحة الضفيرتين جعلتها تبدو وكأنها طالبة متوجهة إلى المدرسة، وليس نجمة في مناسبة فنية بهذه الأهمية.

وأضافت أن الإطلالة بشكل عام لم تكن موفقة ومتناسقة.