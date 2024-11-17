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40 صورة لـ أجمل إطلالات رابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي

04:41 م الأحد 17 نوفمبر 2024
  • عرض 40 صورة
  • عرض 40 صورة
    إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 40 صورة
    إلهام شاهين مع حسين فهمي وأشرف عبد الباقي
  • عرض 40 صورة
    إلهام شاهين (2)
  • عرض 40 صورة
    إلهام شاهين وشقيقها أمير وزوجته (2)
  • عرض 40 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 40 صورة
    إلهام شاهين بالاسود
  • عرض 40 صورة
    فستان إلهام شاهين
  • عرض 40 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 40 صورة
    إلهام شاهين متالقة
  • عرض 40 صورة
    إلهام شاهين جذابة
  • عرض 40 صورة
    إلهام شاهين بفستان قصير
  • عرض 40 صورة
    لبلبة بفستان ساحر
  • عرض 40 صورة
    لبلبة بالاسود
  • عرض 40 صورة
    لبلبة (2)
  • عرض 40 صورة
    لبلبة بفستان أسود طويل
  • عرض 40 صورة
    لبلبة من عرض فيلم مين يصدق
  • عرض 40 صورة
    اطلالة هالة سرحان
  • عرض 40 صورة
    فستان هالة سرحان
  • عرض 40 صورة
    عبير صبري بالابيض
  • عرض 40 صورة
    عبير صبري من القاهرة
  • عرض 40 صورة
    الفنانة لبلبة
  • عرض 40 صورة
    لبلبة
  • عرض 40 صورة
    الفنانة لبلبة من مهرجان القاهرة
  • عرض 40 صورة
    بالاسود لبلبة
  • عرض 40 صورة
    لبلبة بفستان أسود طويل، ونسقت أعلاه طبقة من الشيفون المطرز باللون الذهبي.
  • عرض 40 صورة
    لبلبة
  • عرض 40 صورة
    لبلبة بفستان أسود طويل، ونسقت أعلاه طبقة من الشيفون المطرز باللون الذهبي.
  • عرض 40 صورة
    هالة سرحان
  • عرض 40 صورة
    الفنانة عبير صبري
  • عرض 40 صورة
    هالة سرحان على الريد كاربت لفيلم مين يصدق
  • عرض 40 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 40 صورة
    إلهام شاهين وشقيقها أمير وزوجته (1)
  • عرض 40 صورة
    عبير صبري
  • عرض 40 صورة
    الفنانة لبلبة بفستان أسود طويل
  • عرض 40 صورة
    اطلالة عبير صبري
  • عرض 40 صورة
    هالة سرحان
  • عرض 40 صورة
    هالة سرحان (1)
  • عرض 40 صورة
    الإعلامية هالة سرحان
  • عرض 40 صورة
    إلهام شاهيم وأحمد داود و هالة سرحان
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كتبت- أسماء مرسي:

حرصت العديد من نجمات الفن الظهور بأبهي إطلالات على السجادة الحمراء خلال حضورهن رابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

حيث ظهرت الفنانة إلهام شاهين فستانا قصيرا باللون الأسود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

كما أطلت الفنانة لبلبة بفستان أسود طويل، ونسقت أعلاه طبقة من الشيفون المطرز باللون الذهبي.

وارتدت الفنانة عبير صبري فستانا طويلا مزيج من اللونين الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل.

كما ظهرت الإعلامية هالة سرحان بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود، مع تسريحة شعر إنسيابية.

هذا الإطار نستعرض لكم في الألبوم المرفق بالأعلى أجمل إطلالات اليوم الرابع لمهرجان القاهرة.

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