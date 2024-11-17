40 صورة لـ أجمل إطلالات رابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي

بعد فوزها بملكة جمال الكون 2024.. 30 صورة ومعلومات عن فيكتوريا كير

كتبت- أسماء مرسي:

حرصت العديد من نجمات الفن الظهور بأبهي إطلالات على السجادة الحمراء خلال حضورهن رابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

حيث ظهرت الفنانة إلهام شاهين فستانا قصيرا باللون الأسود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

كما أطلت الفنانة لبلبة بفستان أسود طويل، ونسقت أعلاه طبقة من الشيفون المطرز باللون الذهبي.

وارتدت الفنانة عبير صبري فستانا طويلا مزيج من اللونين الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل.

كما ظهرت الإعلامية هالة سرحان بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود، مع تسريحة شعر إنسيابية.

هذا الإطار نستعرض لكم في الألبوم المرفق بالأعلى أجمل إطلالات اليوم الرابع لمهرجان القاهرة.